Calcio: esclusione Taranto, Lega Pro convoca consiglio direttivo

La Lega Pro, preso atto della decisione del Tribunale federale nazionale in merito alla penalizzazione di alcuni club e all'esclusione del Taranto dal campionato, in seguito al mancato rispetto delle norme e delle scadenze federali, ha convocato d'urgenza, per lunedì 10 marzo i componenti del proprio Consiglio Direttivo.

"Corretto e necessario che la giustizia federale compia tutti i suoi passi, nel rispetto delle regole - afferma il presidente della Lega Pro Matteo Marani - Il Consiglio direttivo di Lega Pro ha già fornito la sua totale disponibilità al presidente federale Gravina per migliorare il sistema di controlli all'ingresso dei campionati, anticipando il piano industriale già varato dal Consiglio federale. La selezione iniziale è il primo e più urgente provvedimento da prendere per la tutela dei tornei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA