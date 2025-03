Bif&st, al Petruzzelli 'La casa degli sguardi' di Zingaretti

Sarà presentato il prossimo 24 marzo al teatro Petruzzelli di Bari, in occasione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival (dal 22 al 29 marzo), il film 'La casa degli sguardi' di Luca Zingaretti. Al termine della proiezione, all'interno della sezione 'Pomeriggio al Petruzzelli', seguirà un incontro con Zingaretti moderato da Chiara Tagliaferri.

Il film è liberamente ispirato al libro 'La casa degli sguardi' di Daniele Mencarelli (Mondadori) ed è interpretato da Luca Zingaretti, Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante, Filippo Tirabassi. Prodotto da Angelo Barbagallo, Gabriella Buontempo, Massimo Martino, il fim è una produzione Bibi Film, Clemart, Rai Cinema, Stand By Me e Zocotoco euscirà nelle sale italiane il 10 aprile distribuito da Lucky Red.





