Al Petruzzelli in concerto il pianista russo Kirill Gerstein

Il pianista Kirill Gerstein sarà a Bari domenica 9 marzo per la sua esibizione al teatro Petruzzelli (ore 19) nell'ambito della stagione concertistica 2025. In programma ci sono Blumenstück, In Re bemolle maggiore Op. 19 di Robert Schumann; Az Ág (The branch), per pianoforte solo di Thomas Adès; Carnaval, Scènes mignonnes sur quatre notes in Re bemolle maggiore, op. 9, di Robert Schumann; Flowers we are..., (dalla raccolta Játékok, vol. I), di György Kurtág; Thomas Adès Berceuse, dall'opera "The Exterminating Angel", versione per pianoforte solo (2019), di Thomas Adès; Da 12 Romances, op. 21: n. 5 - Lilacs, di Sergej Rachmaninov; Valzer dei fiori, dal balletto "Lo schiaccianoci", op. 71, di Pëtr Il'ič Čajkovskij; Two Waltzes Toward Civilization (After Lorca's "Poet in New York", Francisco Coll [ 1985 ]; La Valse, poema coreografico, versione per pianoforte solo, di Maurice Ravel.

Nato a Voronezh, in Russia, Gerstein ha frequentato una delle scuole di musica speciali per allievi dotati. Ha imparato a suonare il jazz da solo, ascoltando i dischi della collezione dei suoi genitori. E' stato poi ammesso al Berklee college of music di Boston. Nel 2021 ha ricevuto un dottorato onorario in Arti musicali dalla Manhattan school of music.

Sempre domenica prossima (ore 11) il politeama barese ospita il secondo appuntamento di 'Bari nella storia della musica', iniziativa riservata ai donor del teatro. Sarà il musicologo e docente di Storia della musica dell'università Aldo Moro, Lorenzo Mattei, il relatore della lezione magistrale dedicata al tema 'Piccinni e il Settecento a Bari'.



