8 marzo, comando carabinieri Taranto omaggia personale femminile

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il comando provinciale dei carabinieri di Taranto dedica "un pensiero speciale alle giovani donne che hanno scelto di entrare nelle file dell'Arma e che, con impegno, dedizione e professionalità, svolgono quotidianamente il proprio servizio istituzionale". Attualmente, "sedici di loro - spiegano in una nota - prestano servizio nella provincia di Taranto contribuendo alla sicurezza e al benessere delle comunità". Otto militari sono impegnate nelle stazioni carabinieri, "i reparti - sottolinea il comando provinciale - che rappresentano il primo punto di contatto tra i cittadini e l'Arma. La loro presenza è fondamentale, ad esempio, quando è necessario interloquire con una vittima fragile per raccogliere la sua testimonianza su un reato subìto o quando riescono a cogliere, anche solo da uno sguardo, il grido d'aiuto di una donna vittima di soprusi".

Altre quattro donne sono in servizio nelle sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica presso il tribunale ordinario e per i minorenni di Taranto, "collaborando a stretto contatto con l'autorità giudiziaria per condurre o approfondire le indagini, anche complesse". C'è anche un brigadiere capo donna con qualifica speciale che lavora nel settore amministrativo ("fornendo un qualificato contributo per tutto ciò che riguarda la gestione logistica e dei pagamenti"), un appuntato scelto donna specialista del laboratorio analisi del nucleo investigativo carabinieri ("contribuendo anche a ricostruire i flussi del traffico della droga") e due capitani donna che comandano le compagnie di Martina Franca e di Taranto e che "ogni giorno coordinano, attivano e controllano l'operato dei reparti dipendenti, organizzando nell'evenienza servizi di largo raggio ed assumendo la direzione delle indagini per i reati più gravi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA