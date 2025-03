Gozzi, piano industriale determinante per futuro ex Ilva

"Speriamo di essere al rush finale. Questa è una storia complessa e io, in tutti questi mesi, ho sottolineato sempre la centralità del piano industriale perchè è quello che dà garanzia al territorio, ai lavoratori, al fatto che l'Ilva di Taranto possa continuare a essere un asset strategico per il Paese. Questo secondo me è l'elemento determinante". Lo ha detto il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, a margine dell'assemblea di Confindustria Taranto "Le rotte del cambiamento" a cui partecipa, tra gli altri, il presidente nazionale dell'associazione degli industriali Emanuele Orsini.

"I commissari - ha aggiunto - credo siano molto impegnati sull'analisi dei piani industriali e i piani di decarbonizzazione che per me fanno parte essenziale del piano industriale. Devo dire che i commissari straordinari, sotto la guida di Giancarlo Quaranta, hanno fatto un lavoro eccellente di normalizzazione sia industriale che organizzativa e manageriale, che costituisce premessa fondamentale per chi arriverà".

Per il presidente di Federacciai "arrivare in un deserto disastrato è una cosa ancora più difficile, arrivare in un ambiente, sia pure con tutte le sue difficoltà, ordinato e normalizzato, è il grande valore che l'azione dei commissari di governo hanno dato in questi mesi in cui l'Ilva aveva estremamente bisogno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA