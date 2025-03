Crollo Bari, 19 squadre dei vigili del fuoco a lavoro

Sono 19 le squadre dei vigili del fuoco al lavoro nel cantiere della palazzina crollata ieri in via De Amicis a Bari. Le ricerche si stanno concentrando nell'area da cui si sentiva la vibrazione del telefonino di Rosalia De Gioia, la 74enne dispersa del crollo. Oltre ai pompieri del Comando di Bari c'è il personale della direzione vigili del fuoco Puglia specializzato nel volo di droni. A loro supporto sono arrivate squadre da Foggia, Avellino, Caserta, Salerno, Napoli e un team di cinofili di Lecce. I vigili del fuoco stanno usando le ruspe che aprono varchi tra muri crollati e mattoni sbriciolati per consentire il lavoro del gruppo Usar, addestrato per la ricerca di persone sotto le macerie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA