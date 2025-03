Urso, siderurgia e chimica al centro dell'azione di governo

(v:'Emiliano incontra Urso...' delle 18.09) "La siderurgia e la chimica sono al centro dell'azione del governo a livello europeo, con l'obiettivo di rilanciare l'industria del continente. Ne è la prova il piano d'azione urgente per la siderurgia, promosso dall'Italia insieme alla Francia e sostenuto anche da Belgio, Spagna, Lussemburgo, Romania e Slovacchia, per tutelare l'industria dell'acciaio dalla concorrenza sleale dei Paesi extra UE e ridurre i costi energetici del comparto. A ciò si aggiunge l'inserimento all'ordine del giorno della riunione del Consiglio Competitività del 12 marzo delle proposte per la revisione del CBAM, su cui l'Italia ha presentato uno specifico non-paper insieme ad altri Paesi europei". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che oggi al ministero ha incontrato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con cui ha affronatto le principali vertenze pugliesi, aall'ex Ilva di Taranto allo stabilimento Leonardo di Grottaglie, da Versalis di Brindisi al polo dell'automotive della zona industriale di Bari.

Durante la riunione - riferisce una nota - è stato fatto il punto sulla situazione dell'ex Ilva e sull'avanzamento del processo di assegnazione degli impianti siderurgici, "con particolare attenzione alla transizione dello stabilimento di Taranto verso la produzione di acciaio green, che rafforzerà la leadership dell'Italia nella siderurgia pulita".

Per quanto riguarda Versalis - è detto ancora - Urso ed Emiliano hanno approfondito il dossier in vista del tavolo convocato al Mimit per lunedì 10 marzo, nel quale l'azienda presenterà il piano industriale alle organizzazioni sindacali e alle Regioni interessate, inclusa la Puglia con il sito di Brindisi.

Nel corso dell'incontro sono stati inoltre affrontati i dossier relativi allo stabilimento Leonardo di Grottaglie e al polo della filiera automotive nell'area barese".



