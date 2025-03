Sindaca del Foggiano, 'con condanne per mafia no a chiusura Rpc"

"Lo Stato non deve arretrare di un passo. Abbiamo richiesto che il commissariato di San Severo (Foggia) diventi di primo livello con un dirigente. Abbiamo bisogno che lo Stato sia presente soprattutto in un momento storico come questo". Lo ha detto la sindaca di San Severo, Lydia Colangelo, partecipando questa mattina a Foggia all'11esimo congresso provinciale del Sap. La prima cittadina ha risposto a una domanda dei giornalisti relativa alla possibile chiusura del Reparto prevenzione e crimine inaugurato a San Severo nel 2018.

"Non è possibile pensare ad alcun tipo di riordino o chiusura - ha aggiunto -. Abbiamo chiesto un incontro al ministro Piantedosi, avrò un incontro nelle prossime ore con il prefetto e il questore di Foggia per stabilire un tavolo tecnico allargato ai sindaci. Abbiamo la necessità di unire energie e forze. Non è pensabile che in un territorio in cui ci sono state condanne per mafia si possa pensare alla chiusura del Rpc"



