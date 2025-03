Paoloni (Sap), 'contrari a chiusura Rpc di San Severo"

"Va tenuta alta l'attenzione. Noi siamo contrari alla chiusura del Reparto prevenzione e crimine di San Severo (ipotesi avanzata alcuni giorni fa nell'ambito della riorganizzazione a livello nazionale dei Rpc, ndr)". Lo ha detto a Foggia il segretario generale del Sap (Sindacato autonomo polizia), Stefano Paoloni, intervenendo questa mattina all'11esimo congresso provinciale del Sap di Foggia che si svolge in questura. "E' in atto - ha aggiunto - un'interlocuzione con il dipartimento e con il capo della polizia. Cercheremo di evitare la chiusura di qualsiasi ufficio di polizia perchè questo significa un arretramento dal territorio".

"Il problema della carenza di organico - ha evidenziato Paoloni - interessa tutto il territorio nazionale. Mancano ottomila uomini all'appello. Siamo purtroppo figli del periodo della spending review dove il turn over è stato azzerato e di conseguenza dai 109mila che eravamo nel 2010, siamo passati ai 96mila nel 2018. Oggi siamo 98mila". "Mancano dunque ottomila operatori all'appello - ha concluso -. Quindi, facendo le debite proporzioni, a Foggia mancano almeno 200 uomini".



