Palazzina pericolante crolla a Bari, era già stata sgomberata

Non è ancora chiaro se ci siano persone che sono rimaste coinvolte nel crollo. Sul posto ci sono le forze dell'ordine, il personale del 118 e i vigili del fuoco. La zona è stata delimitata per motivi di sicurezza. Una palazzina già sgomberata mesi fa perchè dichiarata pericolante, è crollata nel quartiere Carrassi di Bari, tra via De Amicis e corso Benedetto Croce. Non è ancora chiaro se ci siano persone che sono rimaste coinvolte nel crollo. Sul posto ci sono le forze dell'ordine, il personale del 118 e i vigili del fuoco. La zona è stata delimitata per motivi di sicurezza.



