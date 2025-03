Medaglia mauriziana a 4 carabinieri, cerimonia a Taranto

Il comandante provinciale dei carabinieri di Taranto, colonnello Antonio Marinucci, ha consegnato a quattro militari dell'Arma, in servizio e in congedo, i diplomi di conferimento della "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare". I decorati possono entrare a far parte dell'associazione nazionale Decorati di Medaglia d'Oro Mauriziana, meglio conosciuta con l'appellativo "Nastro Verde", colore ereditato dall'ordine originario che la rappresenta. Per ottenerla sono necessari cinquant'anni di servizio (calcolati attraverso parametri che tengono conto anche dei periodi di comando), senza aver avuto alcun demerito.

Per gli appartenenti alle forze armate, la medaglia viene conferita su proposta del ministro della Difesa con un decreto del presidente della Repubblica.

Nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sede del comando provinciale di Taranto sono stati consegnati i riconoscimenti al maggiore (in congedo) Raffaele Cordaro, già effettivo all'11° Reggimento Carabinieri Puglia di Bari, al capitano Vito De Cesare, comandante del nucleo investigativo del Reparto operativo carabinieri di Taranto, al luogotenente (in congedo) Giuseppe Rametta, già comandante della stazione carabinieri di Castellaneta; el brigadiere capo (in congedo) Enrico Servillo, già effettivo all'Aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Canicattì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA