'Luce interiore', a Bari la mostra dedicata ad Antonio Pasciuti

E' dedicata al percorso artistico pluridecennale del pittore Antonio Pasciuti la mostra 'Luce interiore', allestita dal 7 al 29 marzo prossimi al museo Civico di Bari. Il percorso espositivo permetterà di immergersi negli studi, nelle logiche e nei racconti di una vita, spiegano gli organizzatori, "avvolta dal mistero". Una storia, proseguono, "avvincente, che chiarisce come l'artista si è posto dinanzi alla tela per raccontare un mondo nuovo fatto di passioni e colori, legati al fenomeno alchemico del colore".

La biografia di Pasciuti, evidenziano ancora - "aprirà al lettore le porte per una nuova lettura dell'opera d'arte, utile a comprendere come dal pensiero astratto dell'artista sia possibile rendere materiale un'emozione e donare all'osservatore un caleidoscopio di sensazioni". All'inaugurazione, venerdì alle 18.30, saranno presenti i membri della famiglia Pasciuti e Rosa Anna Pucciarelli, docente dell'Accademia di belle arti di Bari, curatrice della mostra e del volume in uscita sull'artista (Adda Editore), che per l'occasione sarà presentato.



