Incidente stradale alle porte di Foggia, quattro feriti

Un grave incidente è avvenuto lungo la statale 673, la tangenziale alla periferia di Foggia. Sono quattro le auto coinvolte. Quattro anche le persone rimaste ferite, tutti conducenti delle macchine che, a quanto si apprende, viaggiavano da soli. Sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, due di loro in codice rosso.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 stanno operando i vigili del fuoco e le forze di polizia per la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente. Al momento il tratto di strada è interdetto al traffico veicolare.



