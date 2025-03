Divina colomba, sfida tra migliori pasticceri italiani a Bari

Si terrà a Bari, il prossimo 11 marzo nell'ambito della nona edizione della mostra internazionale enoagroalimentare 'Levante Prof', la finale di 'Divina colomba 2025', il concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale organizzato da Goloasi. Dopo un lungo percorso di selezione, il contest ha individuato i migliori artigiani italiani che si sfideranno per il titolo di 'Miglior colomba artigianale' nelle tre categorie previste: tradizionale, cioccolato e salata. In finale sono arrivati trenta pasticceri selezionati tra professionisti provenienti da tutta Italia: 15 per la categoria Tradizionale, dieci per la categoria Cioccolato e cinque per la categoria Salata.

A decretare i vincitori della finale di Bari sarà una giuria di esperti composta da Beniamino Bazzoli, Eustachio Sapone, Antonio Daloiso, Domenico Lopatriello, Alessandro Bertuzzi e Paolo Caridi, professionisti di spicco del settore della pasticceria e della panificazione. Valuterà le colombe in base a criteri di gusto, texture, aroma e qualità degli ingredienti, garantendo un giudizio attento e imparziale. Tutte le colombe in gara devono rispettare i rigorosi requisiti di qualità fissati da Goloasi: l'utilizzo esclusivo di lievito madre vivo, l'impiego di canditi senza anidride solforosa e il rispetto del disciplinare di legge sulla produzione e vendita di prodotti dolciari da forno.

Nato nel 2019, 'Divina colomba' è uno spin-off di 'Mastro panettone', celebre concorso dedicato al lievitato natalizio fondato nel 2017. Entrambe le competizioni sono organizzate da Goloasi, piattaforma specializzata nel settore della pasticceria e della panificazione artigianale, fondata da Massimiliano Dell'Aera. La premiazione si svolgerà lo stesso 11 marzo al termine delle valutazioni della giuria. Goloasi.it è una piattaforma online dedicata al mondo della pasticceria e della panificazione artigianale in Italia.



