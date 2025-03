Danno fuoco a negozio nel Brindisino, salvo proprietario

Hanno cosparso di benzina l'ingresso di un negozio, dando fuoco, mentre all'interno c'era il proprietario dell'attività. È accaduto stasera in pieno centro a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove sono in corso le ricerche di almeno due uomini responsabili dell'intimidazione ai danni del titolare di una rivendita di materiale elettrico 'Punto Luce' che è stato leggermente intossicato, ma illeso. A quanto si apprende lo stesso imprenditore avrebbe cercato di fermare uno degli attentatori, ma non è riuscito. Entrambi erano con il volto coperto da passamontagna e sono poi fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Già in altre occasioni lo stesso proprietario del negozio aveva subito atti intimidatori.





