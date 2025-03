Dal futurismo ad oggi, a Foggia viaggio in arte del 900

Un viaggio suggestivo nell'arte italiana del Novecento, con 25 opere uniche e originali appartenenti ad alcune tra le maggiori correnti artistiche del Novecento: dal Futurismo all'Arte Informale del secondo dopoguerra, passando per la Metafisica, il Realismo Magico, l'Astrattismo, per poi finire alle correnti più recenti. E' quanto propone la mostra Dal futurismo ad oggi che si terrà alla Contemporanea galleria d'arte di Foggia da giovedì 13 marzo fino a mercoledì 30 aprile.

La mostra è nata da un'idea di Giuseppe Benvenuto, direttore della Contemporanea galleria d'arte Nelle sale espositive le opere di Mario Sironi - artista del gruppo futurista- dialogano con quelle di Gino Severini e Giulio d'Anna, anche loro chiara espressione di questa avanguardia. Le opere esposte a seguire nella mostra, più tarde, testimoniano il Novecento italiano dal Nuovo Realismo fino alle più recenti correnti artistiche, proponendo come protagonisti nomi del calibro di Renato Guttuso, Emilio Vedova, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Pino Pascali, Giuseppe Capogrossi, Dadamaino e tanti altri.



