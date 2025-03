Dal 26 al 28 giugno ad Alberobello il GroundUp Music di Miami

Definito dal New York Times 'tra i migliori 10 eventi musicali del decennio' il GroundUp Music Festival di Miami dal 26 al 28 giugno 2025 sarà ospitato ad Alberobello per la prima edizione europea dell'evento.

Saranno tre giorni con musica, arte e interazione nei tre palchi allestiti nelle piazze del centro storico. Tra i caratteristici trulli, riconosciuti come Patrimonio dell'Umanià dall'Unesco, si alterneranno concerti, workshop ed esperienze interattive, come prevede la formula che ha reso l'edizione di Miami del GroundUp Music Festival unica nel suo genere negli ultimi otto anni. Il palco principale, nella villa Comunale, cuore pulsante del festival, ospiterà tre concerti per ciascuna serata: gli Snarky Puppy (band americana guidata da Michael League, 5 volte vincitore di Grammy Award) con partecipazioni di alcuni fra i più 'special' musicisti italiani, ed altri due spettacoli a cura di artisti internazionali. Il GroundUp Music Festival, prodotto da Bass Culture e Tema (The European Music Agency) affida la direzione artistica a Michal League e Snarky Puppy.

"Come già dimostrato durante gli eventi internazionali come la sfilata di Alta Moda di Dolce & Gabbana nel 2023, il G7 nel 2024, la prima partenza italiana del Giro d'Italia a Maggio di quest'anno, la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027, Alberobello - dichiara il sindaco Francesco De Carlo - continua a guadagnare il primato nel panorama internazionale come start up innovativa di un territorio vasto e vario, attivatore e attrattore culturale e punto di riferimento emergente per la formazione delle nuove generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA