Crollo Bari: sindaco 'priorità capire se ci sono persone'

"Dobbiamo capire se c'è qualcuno che trasgredendo l'ordinanza di sgombero abbia continuato ad utilizzare gli appartamenti. Ora la priorità è capire se c'erano persone dentro". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha raggiunto il luogo dove questa sera è avvenuto il crollo di una palazzina a Bari.

"Nell'ordinanza di sgombero che è stata adottata il 24 febbraio del 2024 erano indicati i pericoli e soprattutto erano stati invitati i proprietari a dotarsi attraverso un tecnico di un progetto di consolidamento statico - ha detto Leccese - quindi francamente non so perché abbiano iniziato i lavori soltanto una settimana fa e non hanno tenuto conto delle criticità che i tecnici comunali avevano indicato".



