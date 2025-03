Carnevale Putignano, a vincere è carro su 'pace e sovversione'

Coniuga pace e sovversione il carro allegorico 'Fiori nei cannoni', che ha vinto la 631esima edizione del Carnevale di Putignano. A realizzarlo è stata l'associazione Carta&Colore di Paolo e Vito Mastrangelo. Sono stati oltre 85 mila gli spettatori per l'intero evento che aveva come tema quello della 'Sovversione'. Durante la giornata finale, ieri, c'è stata anche l'esibizione dell'Orchestra della notte della Taranta.

Presidente della giuria tecnica è stato Nicola Lagioia, già Premio Strega ed ex direttore del Salone del libro di Torino, che ieri pomeriggio ha tenuto una lectio magistralis in piazza sul tema dei riti, delle origini e dei risvolti sociali del Carnevale, introdotto dal direttore filosofico della kermesse, Andrea Colamedici. Un successo anche la novità del voto popolare tramite l'app del Carnevale di Putignano con oltre 2.500 preferenze che hanno decretato il vincitore del pubblico.

L'evento è stato organizzato dalla fondazione Carnevale di Putignano, promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e ministero della Cultura - direzione Spettacolo.

"Il lavoro dei maestri cartapestai - ha dichiarato il sindaco, Michele Vinella - è stato davvero fantastico, così come il lavoro delle oltre 1.500 persone che contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione". "Abbiamo cercato di coinvolgere quante più persone possibile attraverso il voto - ha spiegato il presidente della Fondazione, Danilo Daresta -.

Abbiamo messo a disposizione un'app che è stata apprezzata dando informazioni sia sul percorso sia sulle iniziative in programma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA