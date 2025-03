Al PoliBa futuro del Made in Italy fra sostenibilità e metaverso

Le strategie per rendere più competitive e sostenibili le imprese, le opportunità che la tecnologia della realtà aumentata può portare al settore manifatturiero e, ancora, l'evoluzione delle politiche europee in tema di sostenibilità industriale. Sono gli argomenti al centro della tappa del roadshow del progetto Mics (Made in Italy circolare e sostenibile) in programma domani nell'aula magna Attilio Alto del Politecnico di Bari a partire dalle 10.

L'obiettivo è mettere a confronto imprese, istituzioni e ricerca per esplorare le grandi trasformazioni del Made in Italy, con un focus specifico su come la tecnologia stia creando nuovi modelli di business.

Il PoliBa partecipa al progetto Mics in qualità di leader partner sul tema 'Modelli di business innovativi e orientati al consumatore per catene di approvvigionamento resilienti e circolari' ed è affiliato agli altri: 'Strategie di eco-design: dai materiali ai sistemi prodotto/servizio'; 'Fabbriche e processi a ciclo chiuso, sostenibili e inclusivi'; 'La manifattura additiva come fattore dirompente della Twin Transition'. Nel corso dell'iniziativa susseguiranno tre panel di discussione dedicati allo sviluppo e adozione di nuove tecnologie, processi sostenibili nelle aziende e come questo impatta sui modelli di business e organizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA