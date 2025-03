8 marzo: visite tematiche nei luoghi della cultura in Puglia

L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'ingresso delle visitatrici in tutti i luoghi d'arte statali di Puglia sarà gratuito. Un viaggio nella storia attraverso diverse figure di donna accomunerà le iniziative previste in numerosi Musei, Castelli e Parchi archeologici della direzione regionale musei nazionali.

Ricco il cartellone di proposte tematiche. Alla galleria nazionale della Puglia "G. e R. Devanna" di Bitonto, dalle ore 18.00 alle 19.00, è in programma l'evento "Donne in Galleria: streghe o eroine?", un itinerario guidato tematico alla scoperta di alcuni dei dipinti che ritraggono l'universo femminile nelle sue diverse sfaccettature, raccontando le storie di coraggio che hanno ispirato gli artisti e perpetuato il loro ricordo nei secoli.

Al Castello Svevo di Bari (alle ore 10.00, 11.00, 15.30 e 17.00) visite tematiche accompagnate dal personale del Castello per ripercorre la storia di Isabella d'Aragona e sua figlia Bona Sforza.

Al Parco archeologico di Monte Sannace, a partire dalle ore 10.30, spazio alla terza edizione di "Trame di Peucezia", una lezione sulla tessitura antica con dimostrazione dell'uso del telaio verticale.

Un viaggio immersivo nell'universo femminile al Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del Colle (a partire dalle ore 17.00): dall'osservazione dei reperti in cui emergeranno ruoli e funzioni delle donne nella famiglia e nella società peucezia dal VI al IV secolo a.C. ai videomapping per trasportare i visitatori nelle atmosfere orientaleggianti della corte di Federico II.

Infine, al Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Egnazia sarà offerta alle donne in visita al museo (dalle 10.30 alle 12.30) la possibilità di sperimentare un tour immersivo con l'utilizzo di visori 3D.



