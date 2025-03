Uccise assicuratore nel Barese, a processo 49enne

La mattina del 22 settembre 2023 sarebbe entrato nell'agenzia assicurativa di Luigi Labarile a Santeramo in Colle (Bari) e avrebbe chiesto di usare il bagno.

Al rifiuto del titolare, ex consigliere comunale del comune Barese, lo avrebbe aggredito "per futili motivi" per poi colpirlo "con ferocia e crudeltà ripetutamente al volto e al corpo in maniera prolungata", come si legge nel capo d'imputazione. Colpi che, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Bari, causarono la morte di Labarile.

Per questo, il 49enne Francesco Bradascio è finito a giudizio, davanti alla Corte d'Assise di Bari, per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. L'accusa, inizialmente, era di omicidio preterintenzionale - dalle prime ricostruzioni sembrava che Labarile fosse morto dopo essere caduto e aver battuto la testa - poi riqualificata in omicidio volontario aggravato. Bradascio è affetto da semi infermità mentale, e nel corso dell'udienza di oggi è stato ascoltato - oltre al medico legale Davide Ferorelli, che ha eseguito l'autopsia - anche il responsabile del centro di igiene mentale di Santeramo in cui Bradascio era stato in cura in passato. Nel processo sono costituiti parte civile la moglie e le due figlie di Labarile, assistite dall'avvocato Giovanni Moramarco. Il processo proseguirà nella prossima udienza del 12 maggio.





