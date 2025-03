Turco (M5S) 'a Taranto fallisce lo sport, intervenga il governo'

"Taranto sta vivendo una drammatica crisi sportiva che rischia di comprometterne irreparabilmente il futuro. Calcio, pallavolo e basket, che un tempo animavano la città, sono ormai praticamente scomparsi, e con loro la speranza di una comunità che desidera riscoprire il valore dello sport come strumento di inclusione, benessere e crescita collettiva. Chiediamo urgentemente una mobilitazione concreta e un impegno da parte del governo per rilanciare lo sport a Taranto". Lo sottolinea il senatore Mario Turco, vice presidente del M5S, aggiungendo che "i Giochi del Mediterraneo 2026, in programma nella città ionica, potrebbero trasformarsi in un evento desolato, lontano dall'energia e dalla passione che solo un tessuto sportivo sano e vitale può garantire".

"L'abbandono delle società e delle associazioni sportive locali - continua -, che versano in gravi difficoltà finanziarie a causa della carenza di compensazioni per i rifacimenti degli impianti sportivi, è il risultato di scelte politiche sbagliate e di un disinteresse che ha colpito gli operatori del territorio, fondamentali non solo per il presente ma anche per la crescita delle nuove generazioni".

Secondo il senatore pentastellato "investire nelle infrastrutture, sostenere le realtà locali e incentivare la partecipazione dei giovani sono azioni imprescindibili per evitare che questa città venga definitivamente abbandonata anche nel campo dello sport. Siamo davanti all'ennesima occasione persa dopo che il governo Conte II aveva scelto il capoluogo ionico quale protagonista di una riconversione economica, sociale e culturale che passava anche per i Giochi, non solo attraverso le nuove infrastrutture sportive ma, soprattutto, attraverso il completamento della rete stradale, autostradale e ferroviaria e la riapertura ai voli civili dell'aeroporto di Grottaglie".

Intanto la Lega Pro ha reso noto che la partita di Serie C girone C fra la Turris, altro club alle prese con una situazione difficile, e Taranto è rinviata a data da destinarsi.



