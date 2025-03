Presentata Agrilevante, a Bari l'innovazione in agricoltura

Quaranta Paesi rappresentati, più di 350 industrie attese, un salone completamente nuovo dedicato dedicato alla cura del verde e un concorso che conferirà due premi: uno denominato 'lavorazioni agricole', l'altro 'cura del verde'. Si presenta così l'ottava edizione di Agrilevante, la rassegna internazionale della meccanica e dell'agricoltura innovativa che si terrà nella Fiera del Levante di Bari dal 9 al 12 ottobre prossimi. Anche per il 2025 la rassegna intende essere "faro per l'agricoltura del Mediterraneo", hanno spiegato gli organizzatori nel corso della conferenza stampa di presentazione ospitata dal Ciheam di Valenzano, nel Barese.

A confortare sono i risultati delle passate edizioni che hanno fatto registrare numeri positivi sia per presenze di espositori sia per visitatori. La fiera è stata presentata in largo anticipo per "meglio garantire la promozione internazionale e consentire alle imprese di organizzarsi", ha spiegato Simona Rapastella, direttrice generale di FederUnacoma che organizza la fiera biennale. "Al momento il 75% del quartiere fieristico è stato già assegnato", ha continuato la Dg evidenziando che la novità è "un un salone che abbiamo chiamato Levante green che sarà focalizzato sulla elettronica avanzata, come droni e robot agricoli, perché l'agricoltura si sta sempre più spingendo verso queste soluzioni". Sarà l'innovazione tecnologica nel campo della meccanizzazione agricola l'elemento che caratterizzerà la rassegna che non dimentica la filiera zootecnica. "In questo momento l'area del Mediterraneo diventa strategica e questo ci fa pensare che sicuramente nei prossimi anni quest'area sarà sempre più un'area importante da un punto di vista economico e di sviluppo per il nostro settore", ha concluso Mariateresa Maschio presidente FederUnacoma.



