Il forno più antico di Puglia diventa laboratorio per i bimbi

E' probabilmente il forno più antico della Puglia, fra quelli ancora in funzione, ma per un giorno si è trasformato in un laboratorio per i bimbi da 7 a 14 anni, che per due ore hanno imparato i segreti della produzione del pane. L'evento si è svolto a Orsara di Puglia, piccolo Comune in provincia di Foggia, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni del prezioso forno a paglia, cominciate lo scorso 2 marzo e concluse oggi.

Video Il forno a paglia piu' antico della Puglia ha cinque secoli ed e' ancora in funzione

Il borgo ha ospitato laboratori, cooking show e degustazioni per scoprire l'attività del forno a paglia di "Pane e salute", panificio-pizzeria che sforna pagnotte dal 1526 e che esattamente fra un anno compirà 500 anni.

L'antico forno si trova in una stradina che profuma di buono da mezzo millennio, al quale i cittadini di Orsara sono legati da sempre. Le massaie di un tempo si recavano qui per infornare l'impasto che avevano preparato in casa, utilizzandolo come forno di comunità.

Da oltre un secolo la proprietà è della famiglia Di Biccari, oggi il forno è il regno di Angelo Di Biccari, mastro del pane da cinque generazioni, cuoco-fornaio e pizzaiolo che quotidianamente, assieme ai suoi familiari, sforna decine di pagnotte, alcune delle quali arrivano a pesare anche quattro chili. Tutto questo grazie all'utilizzo del lievito madre che, da cento anni, è costantemente rigenerato.

