Fanno esplodere un bancomat a Bari, ladri in fuga col bottino

Il bancomat della filiale UniCredit di via Einaudi, a Bari, è stato fatto esplodere intorno alle quattro del mattino di oggi. Secondo quanto si apprende, gli autori avrebbero inserito del materiale esplosivo nell'erogatore automatico di banconote. La deflagrazione, che ha spaventato i residenti della zona, ha provocato alcuni danni all'istituto di credito. Il bottino è in corso di quantificazione. Indagini sono in corso da parte delle Volanti della questura intervenuti sul posto assieme ai colleghi della Scientifica. Sono stati acquisiti i video registrati dai sistemi di sicurezza. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.



