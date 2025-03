Da Tina Anselmi a Rosa Parks, aree di Bari intitolate a 5 donne

Cinque donne che hanno lasciato il segno nella storia locale, nazionale e internazionale: Tina Anselmi, Ketty Volpe, Maria Rinaldi Amendola, Francesca Marangelli e Rosa Parks. A loro il Comune di Bari intitolerà cinque luoghi pubblici della città, accogliendo così l'invito di Anci a sostenere l'iniziativa 'Campagna 8 marzo, 3 donne, 3 strade', promossa dall'associazione Toponomastica femminile con l'obiettivo di celebrare con atti concreti la Giornata internazionale della donna.

A Tina Anselmi (1927-2016) - ministra, deputata e partigiana - sarà dedicata l'area ubicata in corso Alcide De Gasperi tra il civico 379 e 381, oggi priva di denominazione. All'attrice Ketty Volpe (1962-2017) sarà invece dedicato un palco del teatro comunale Niccolò Piccinni. Quanto all'area verde pubblica fra via Arturo Toscanini, via Michele Troisi e via Cesare Suglia, nel quartiere Japigia, sarà intitolata a Maria Rinaldi Amendola (1920-2020), prima avvocata in Puglia, vicepresidente della sezione per la tutela dei minori della Corte d'Appello di Bari, Toga d'oro per la sua attività forense. L'androne della scuola media Melo di Bari sarà intitolato a Francesca Marangelli (1910-2010), già preside dell'istituto. Sarà infine dedicata alla paladina dei diritti civili Rosa Parks (1913-2005) la pensilina della fermata degli autobus in corso Vittorio Emanuele.

"Intitolare strade, piazze e luoghi della città a personalità femminili che si sono distinte in campo culturale, politico e sociale - evidenzia la vice sindaca Giovanna Iacovone - a prescindere dalle loro convinzioni o appartenenze, significa contribuire a scrivere una nuova storia condivisa che finalmente riconosca alle donne il ruolo che hanno avuto nella crescita della nostra società".



