Camera Commercio Taranto stringe accordo per promozione startup

La Camera di commercio di Taranto-Brindisi ha siglato un protocollo di collaborazione con il network Taranto 25, realtà che unisce imprenditori, professionisti e titolari di associazioni, finalizzato a realizzare attività congiunte nei campi dell'autoimprenditorialità, dello sviluppo e della valorizzazione di startup e di promozione del territorio come hub del BioTech e del CleanTech. "Questa città - ha sottolineato il presidente dell'ente camerale Vincenzo Cesareo - ha bisogno di elementi da emulare: ad esempio, fino a qualche anno fa Taranto era assente dai tavoli del BioTech. Abbiamo messo in piedi un percorso di collaborazione per proseguire sui temi della ricerca e dello sviluppo e far si che il nostro territorio diventi un centro di eccellenza. Proprio il ritorno dei giovani, anche e soprattutto tramite la promozione dell'autoimprenditorialità, è un ulteriore obiettivo dell'intesa stipulata oggi".

Fabio Tagarelli, presidente di Taranto 25, ha osservato che l'intesa nasce con "l'obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo della comunità grazie ad attività e iniziative a favore del territorio".



