Bomba esplode davanti a casa nel Salento, nessun ferito

Un ordigno ad elevato potenziale è stato fatto esplodere questa sera a Monteroni di Lecce in via Cavour davanti alla porta di una palazzina dove abitano un uomo di 33 anni e sua moglie. La deflagrazione ha provocato danni ingenti ma i coniugi, che stavano cenando in cucina lontani dall'esplosione, sono rimasti illesi. E' stata divelta invece la porta d'ingresso, sono crollate le suppellettili e alcuni muri sono stati lesionati.

Sul posto stanno operando carabinieri e polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti per far uscire in sicurezza gli occupanti. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di sicurezza che si trovano nella zona. L'ipotesi su cui lavorano al momento gli investigatori è che si sia trattato di un'azione ritorsiva sulla cui matrice sono in corso accertamenti.



