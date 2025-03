Bif&st, al Petruzzelli anteprima di 'Opus' con il regista Green

Una retrospettiva, con otto titoli di grande successo internazionale battezzata 'Focus A24', e l'anteprima dell'attesissimo film 'Opus' di Mark Anthony Green.

Il 16esimo Bif&st - Bari international Film&Tv festival, in programma nel capoluogo pugliese dal 22 al 29 marzo, accenderà i riflettori su A24, la casa di produzione e distribuzione cinematografica americana, nota per i suoi film di successo, spesso nominati agli Oscar.

Martedì 25 il festival cinematografico pugliese ospiterà l'anteprima di 'Opus', che sarà proiettato alla presenza del regista al teatro Petruzzelli nella prestigiosa sezione 'Rosso di sera'. Il film vede protagonista il due volte candidato all'Oscar John Malkovich nei panni di un'iconica popstar, che ritorna sulle scene dopo 30 anni di silenzio, con un evento di lancio del suo nuovo album che si preannuncia tanto memorabile quanto misterioso. Nel cast, inoltre, la candidata all'Oscar Juliette Lewis, Murray Bartlett (The White Lotus), Stephanie Suganami (Qualcosa da Tiffany), Young Mazino (Beef), Amber Midthunder (Legion), Tony Hale.

Dopo l'anteprima a Bari il film arriverà nelle sale italiane il 27 marzo distribuito da I Wonder Pictures.

Quanto alla retrospettiva dedicata ad A24, durante i giorni del festival il Multicinema Galleria di Bari ospiterà le proiezioni di 'Everything Everywhere all At Once' di Dan Kwan e Daniel Scheinert, 'Lady Bird' di Greta Gerwig, 'Hereditary' di Ari Aster, 'The Lighthouse' di Robert Eggers, 'C'mon C'mon' di Mike Mills, 'The Whale' di Darren Aronofsky, 'The Zone of Interest' di Jonathan Glazer e 'Civil War' di Alex Garland.





