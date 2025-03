I sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi l'11 marzo per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Il tavolo sull'ex Ilva, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, sarà alle 18.30.

Per domani alle 10.30 i sindacati hanno invece ricevuto la convocazione dal ministero del Lavoro per il proseguimento della discussione sulla Cigs per i lavoratori.



