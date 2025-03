Ricerca e formazione, intesa fra PoliBa e università in Tanzania

Ricerca, sviluppo, istruzione, formazione, trasferimento tecnologico, diffusione delle conoscenze su base non commerciale a lungo termine. Sono questi gli ingredienti contenuti nel protocollo d'intesa che il Politecnico di Bari sottoscriverà domani (ore 10) con la più importante e antica università della Tanzania, quella di Dar Es Salaam (Porto di Pace), che conta circa 40mila iscritti ed è stata fondata nel 1970. L'iniziativa, spiega il PoliBa in una nota, si inquadra nel progetto di internazionalizzazione dell'ateneo barese, "dedicato soprattutto alle università extraeuropee con grandi potenzialità".

L'obiettivo del protocollo d'intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile, è "sviluppare la cooperazione scientifica e formativa attraverso la promozione di partenariati". In particolare, la firma dell'accordo consentirà lo scambio di studenti per ricerca e studio, oltre che di docenti, personale e ricercatori. Il protocollo prevede inoltre attività di ricerca congiunte; programmi di inglese come seconda lingua; formazione continua; seminari, simposi; scambio di materiali di ricerca e didattici, pubblicazioni; assistenza tecnica; programmi per doppia laurea e di laurea congiunta. Alla sottoscrizione, nella sede del rettorato, prenderanno parte il rettore del PoliBa, Francesco Cupertino, e il vicecancelliere, William Andey Lazaro Anangisye, dell'università di Dar Es Salaam.



