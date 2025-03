Intesa per la sostenibilità tra Procura Trani, Regione e PoliBa

Un protocollo in 16 articoli per rispettare l'ambiente compatibilmente alle esigenze di un ufficio come la Procura di Trani. È quanto intende fare l'intesa siglata oggi, la prima del genere in Puglia, tra Procura, Regione Puglia e Politecnico di Bari con l'obiettivo di "elaborare un documento di orientamento alla sostenibilità della Procura" e dare vita a linee guida "di buone pratiche ambientali". La Regione Puglia si occuperà della formazione dei dipendenti della Procura, il Politecnico invece di "mettere in piedi un modello, una buona pratica", ha spiegato il rettore del PoliBa, Francesco Cupertino. "Alla fine il risultato sarà avere dei documenti, anche dei pezzi di software, dei programmi che siano in grado poi di essere riapplicati ad altri edifici.

Dobbiamo trovare delle soluzioni che non abbiano un impatto sulla quotidianità, che non obblighino le persone ad aprire la finestra quando lo dice l'algoritmo ma che permettano a ciascuno di continuare a fare quello che fa, ma di farlo in modo più sostenibile", ha aggiunto il rettore secondo cui "l'intelligenza artificiale ha un ruolo nel progetto" perché "riesce a vedere connessioni dove l'occhio umano non riesce a vederle con altrettanta semplicità". "L'aspirazione è riuscire a creare uno strumento che possa essere messo a disposizione di tutta la Pubblica amministrazione nazionale- ha continuato Cupertino - quindi partiamo da Trani, dalla Puglia, con l'idea poi di fare qualcosa che aiuti l'efficientamento in modo esteso degli edifici di tutta la Pubblica amministrazione". "Se noi incentivassimo di più i collegamenti da remoto anche per questo tipo di attività, ridurremo ulteriormente gli impatti. Se riuscissimo adesso ad avere il fascicolo telematico informatizzato e potessimo dare agli avvocati il fascicolo trasmesso telematicamente o su chiavetta Usb, io credo che eviteremmo di produrre tanta carta che incide sull'ambiente", ha specificato il capo della Procura di Trani, Renato Nitti.

"Questo accordo ci aiuta, ci dà una mano da questo punto di vista e ci aiuta poi ad adottare le misure che servono, necessarie a tutela dell'ambiente", ha proseguito. "Qui parliamo di un tema di responsabilizzazione delle Istituzioni a creare una sinergia nell'ambito di uno sviluppo sostenibile che deve cominciare dalle amministrazioni, dagli Enti pubblici, dagli uffici", ha dichiarato Serena Triggiani, assessora all'Ambiente della Regione Puglia ricordando che "l'agenda 2030 detta una strada che va seguita e attuata nell'ambito di una azione concreta di sviluppo sostenibile".



