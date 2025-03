Conai, raccolta differenziata Puglia in lieve crescita nel 2023

Nel 2023 la Puglia raggiunge quasi il 59% di raccolta differenziata. Lo rende noto il consorzio nazionale imballaggi Conai. I dati fanno riferimento all'ultimo rapporto Ispra e rilevano un lieve aumento rispetto al 2022 (58,5 %). Nel 2023 aumentano i contributi che Conai, si legge in una nota, ha trasferito ai Comuni pugliesi per coprire parte dei costi della raccolta differenziata degli imballaggi, come previsto dall'Accordo Anci-Conai: circa 47 milioni e 700 mila euro, in crescita rispetto agli oltre 44 milioni e mezzo del 2022.

Il totale dei rifiuti di imballaggio sottratti alla discarica e conferiti a Conai dai Comuni pugliesi, nel 2023, è di 314.386 tonnellate, per un pro-capite di 82,4 chilogrammi.

La provincia più virtuosa rimane quella di Barletta-Andria-Trani, che differenzia quasi il 66,5% dei suoi rifiuti. Segue Lecce, la cui percentuale di raccolta differenziata totale sfiora il 64%, poi Bari con il 63,6%, Brindisi il 60,3 %. Non raggiungono il 60 % Taranto e Foggia: la provincia ionica si ferma al 51,5 %. Fanalino di coda il territorio foggiano con il 44,3 %. "I risultati regionali - commenta Fabio Costarella vicedirettore generale Conai - crescono ma molto lentamente. E il divario che separa la Regione dai risultati dell'Emilia-Romagna o del Veneto è ancora ampio.

La Puglia resta nella parte bassa della classifica per percentuali di raccolta differenziata, fra le Regioni Italiane, nonostante il trend di leggero miglioramento registrato negli ultimi anni". "Bisogna - conclude - impegnare sempre importanti risorse per continuare a sensibilizzare i cittadini verso una corretta raccolta differenziata. È proprio lì che ha inizio il ciclo virtuoso nella gestione dei rifiuti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA