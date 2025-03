A Foggia un torneo di calcetto per dire no al razzismo

Favorire la socializzazione e l'incontro fra la comunità migrante e quella italiana, con l'obiettivo di creare un'occasione di scambio, sensibilizzazione, conoscenza. Sono gli obiettivi del 'Torneo di calcetto per l'integrazione - Francesco Ginese, che prenderà il via il prossimo 5 marzo a Foggia per dire no al razzismo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, che si celebra ogni anno il 21 marzo.

Saranno 12 le squadre coinvolte, ovvero le formazioni composte da Procura della Repubblica di Foggia, Mondo Nuovo, Oronero, Polizia stradale, Casa di accoglienza di Gesù e Maria, Sai Orsara e Comunità educativa Michele Panella, Rete Oltre, Arci Foggia, Comunità educativa Giò, San Giovanni di Dio, Casa Sankara, Associazione Gina. L'iniziativa è organizzata dalla rete informale di realtà impegnate nel campo dell'accoglienza e dell'immigrazione.

"Il calcio e lo stare insieme possono promuovere processi di inclusione, accoglienza e lotta al razzismo - dicono gli organizzatori - coinvolgendo pubblico e partecipanti nell'incontro con l'altro, sensibilizzando il nostro territorio a contrastare e rifiutare ogni forma di odio e intolleranza e promuovere nella comunità uno spirito solidale e di apertura verso l'altro, per contribuire ad abbattere eventuali pregiudizi e razzismi".



