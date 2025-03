A Bari Comune e UniBa rafforzano cooperazione internazionale

Rafforzare le collaborazioni e le forme di cooperazione internazionale del Comune di Bari e dell'università Aldo Moro, coinvolgendo nei futuri protocolli le istituzioni civiche e universitarie albanesi, specialmente quelle intervenute nelle manifestazioni organizzate oggi a Bari per ricordare il centenario dell'assassinio di Luigi Gurakuqi, patriota albanese in esilio nel capoluogo pugliese, trucidato il 2 marzo del 1925. Sono gli obiettivi della lettera di intenti sottoscritta oggi dal sindaco, Vito Leccese, e il rettore di UniBa, Stefano Bronzini. La sottoscrizione rientra nel programma di eventi in ricordo di Gurakuqi e ha visto la partecipazione anche di prestigiosi esponenti della politica e della società albanese.

Leccese ha evidenziato che la volontà è quella di "definire un quadro rafforzato di collaborazione tra istituzioni culturali accademiche e sociali". "A cento anni dall'omicidio di Luigi Gurakuqi - aggiunge il sindaco - oggi riflettiamo insieme su un evento che ha segnato la storia dell'Albania e sul ruolo svolto dalla nostra città nell'accoglienza di grandi personalità politiche del mondo orientale perseguitate nei loro Paesi di origine per via delle loro idee e delle loro opinioni". "Questo tragico evento - conclude - ci ricorda l'importanza di difendere sempre la libertà e la democrazia, anche quando gli interessi economici e politici sembrano ostacolarle. Le lotte di uomini come Gurakuqi ci insegnano a difendere i valori democratici e il rispetto dei diritti umani, oggi più che mai necessari".



