Sisto 'in Puglia necessario un candidato largamente condiviso'

Per le elezioni regionali in Puglia, per il centrodestra "la prospettiva è quella di un candidato largamente condiviso che ci vede tutti convintamente determinati a vincere. La partita è sempre apertissima. La politica è così fluida e veloce per cui non ci sono partite perse in partenza".

Lo ha dichiarato il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine della presentazione del nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani. "Decaro è un candidato, certamente ingombrante, ma la partita è tutta da giocare. La scelta del candidato - afferma l'esponente di Forza Italia - deve essere direttamente proporzionale alla determinazione che ciascuno ci mette per portarlo avanti.

Ritengo necessario che la scelta non è che sia di Forza Italia, di Fratelli d'Italia o della Lega, è necessario che la scelta sia di tutti. Solo con un grande gioco di squadra si può provare a restituire la Regione al centrodestra".

Sul nuovo corso giovanile a Bari, Sisto ha evidenziato che si tratta di "ragazzi che sono veramente in gamba e sono delle risorse per la società. Loro quello che devono fare è rappresentare una squadra pronta a impegnarsi e far aumentare l'entusiasmo intorno a un partito che è in chiara crescita e che da sempre è testimone coerente di valori mai cambiati. Questo in una città che non ha dato certamente buona prova di sé con le vecchie amministrazioni".

"Vero che il Comune non è stato sciolto, ma è stato commissariato in alcuni importanti quadranti dell'attività amministrativa. Bari ha le zone rosse a riprova di come sia una città assolutamente insicura. In questo contesto - ha concluso - è importante essere testimoni di un nuovo corso per fare in modo che la coalizione che oggi governa il Paese, possa presto governare Bari e la Regione".



