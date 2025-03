Un uomo di 41 anni è morto all'alba in un incidente stradale che si è verificato a Fasano, in provincia di Brindisi. L'uomo era a bordo di un furgoncino che, per cause in corso di accertamento dei carabinieri, è finito violentemente contro il guard-rail. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Fasano ed i vigili del fuoco.





