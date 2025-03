Trenitalia, due nuovi convogli a due piani in servizio in Puglia

Treni veloci e rispettosi dell'ambiente. Vagoni sicuri grazie alla presenza di sistemi di videosorveglianza e capaci di poter trasportare bici, anche elettriche che possono essere ricaricate a bordo. È quanto offrono i due nuovi treni elettrici, presentati sabato mattina a Bari, che dal primo marzo viaggeranno sui binari pugliesi. Si tratta di "un investimento che si traduce in maggiore comfort, più spazio a bordo e un'esperienza di viaggio sempre più moderna e sostenibile", dichiara Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia. I treni elettrici a doppio piano sono i primi dei quattro previsti in consegna nel corso del 2025: entro la fine dell'anno saranno 50 i treni di ultima generazione in circolazione in Puglia e l'età media della flotta scenderà a tre anni. Sono mezzi con "un'alta capacità di trasporto" in grado di "raggiungere i 160km/h di velocità massima con un'accelerazione di 1,19 m/sec2" e composti da quattro carrozze con 1.100 posti totali, spiega una nota. È un treno "ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai precedenti" e ospita "diciotto posti bici, con prese elettriche integrate per ricaricare i modelli di nuova generazione". I nuovi mezzi sono dotati anche di monitor di dimensioni doppie rispetto al passato per le informazioni ai passeggeri. Sono due le postazioni per viaggiatori con disabilità e collocati "nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici per ridurre al minimo gli spostamenti all'interno del treno". È inoltre partito oggi "il secondo collegamento Apulia Express che raddoppia l'offerta di servizi veloci tra Lecce e Bari, con fermate intermedie nelle stazioni di Brindisi e Monopoli". Le corse sono quotidiane e hanno una durata di un'ora e 25 minuti. Alla presentazione hanno partecipato anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Vito Leccese.



