Confindustria Bari-Bat, 'studenti imbrattano sede con spray'

La scorsa notte l'ingresso della sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, nel capoluogo pugliese, "è stata imbrattata con la scritta 'Abolire l'alternanza', tracciata con lo spray rosso, che campeggia sul pavimento insieme alla firma degli autori: l'associazione studentesca Osa". Lo comunica l'associazione degli industriali in una nota. Il presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana, spiega di "disapprovare l'atto di vandalismo", ma si dichiara "disponibile al dialogo". "Siamo pronti a confrontarci con i gruppi studenteschi. Gli studenti - afferma hanno perso fiducia nel futuro, soprattutto al Sud ed emigrano. Ma per i giovani in Puglia ci sono prospettive di realizzazione professionale e sociale che vengono spesso sottovalutate. Parliamone. I problemi non si risolvono con gli atti di vandalismo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA