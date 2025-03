Comune Bari, 'segnalato veleno per cani in strada, attenzione'

La ripartizione tutela Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari comunica che, "in seguito a segnalazioni di presunti episodi di avvelenamento di cani in alcune zone di Bari, la polizia locale ha avviato accertamenti".

Il Comune invita "i possessori di cani a prestare la massima attenzione nel percorrere le vie indicate dai cittadini nelle segnalazioni giunte al Comune: via Postiglione, via Maria Cristina di Savoia, via dei Mille, via Amendola, via Pisacane, area cani di Vico Capurso, via Giuseppe Pellegrini". E consiglia "per precauzione di utilizzare museruola e guinzaglio, al fine di evitare il contatto tra il proprio animale ed eventuali sostanze tossiche".

In seguito a segnalazioni di sospetto avvelenamento, la ripartizione Ambiente procede attivando le verifiche con la polizia locale e la Asl di Bari: nel caso di ritrovamento di una possibile esca avvelenata, questa viene inviata dalla Asl all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Putignano per gli accertamenti tossicologici. Se vengono identificate sostanze tossiche nell'esca (o nel caso in cui venga accertata la presenza di sostanze tossiche a seguito dell'autopsia disposta sui cani oggetto di segnalazione), l'Istituto comunica il referto alla ripartizione Ambiente che procede a emettere un'ordinanza sindacale per attivare ulteriori controlli della polizia locale, posizionamento della segnaletica di allerta e avvisi alla cittadinanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA