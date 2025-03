Cittadini contro dissalatore a Taranto, 'ricorrere al Tar'

Hanno ribadito il proprio no al progetto di Acquedotto pugliese relativo al dissalatore sul fiume Tara i manifestanti aderenti al Comitato per la difesa del territorio jonico, di cui fanno parte una quarantina di associazioni, che hanno tenuto un sit-in davanti al municipio di Taranto.

Gli attivisti hanno lanciato un appello alla commissaria prefettizia, Giuliana Perrotta, chiedendo "che venga garantita la continuità amministrativa rispetto agli impegni assunti dall'amministrazione uscente per la tutela del fiume Tara, proseguendo il ricorso al Tar contro il progetto del dissalatore".

Durante il presidio sono stati illustrati i motivi del dissenso. Il Comitato evidenzia criticità dal punto di vista ambientale. "Il nostro obiettivo - hanno detto - è quello di creare un manifesto di comunità che unisca il territorio in una battaglia condivisa contro decisioni imposte dall'alto che minacciano l'ambiente e le nostre risorse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA