Carnevale a Gallipoli, domani sfilata e premi a carri e maschere

Saranno dieci i carri allegorici e 8 i gruppi mascherati che caratterizzeranno domani lo storico Carnevale di Gallipoli, tra le città candidate come Capitale italiana della cultura 2027. Un evento che celebra la creatività, l'arte e la passione della comunità gallipolina, capace, si legge in una nota del Comune "di dare vita a originali scenografie di cartapesta". Carri di prima e seconda categoria, insieme ai gruppi mascherati, sfileranno su Corso Roma a partire dalle 14:30. Tra i temi di alcuni carri anche quello al contrasto alla 'violenza sulle donne'. La giornata si concluderà in piazza Tellini, alle ore 20, con la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati, seguita dal concerto del gruppo musicale "Vega 80", che animerà la serata con un sound travolgente.

"Il Carnevale di Gallipoli - dichiara il sindaco Stefano Minerva - è un momento di festa, ma anche di grande impegno artistico e sociale. Dietro ogni carro e ogni maschera c'è il lavoro appassionato di tanti artigiani e creativi che con dedizione e talento danno vita a uno spettacolo unico". Martedì 4 marzo il 'Carnevale' si concluderà con altre iniziative. Alle 16.30 le strade del centro storico risuoneranno delle melodie delle street band, accompagnando cittadini e visitatori verso la piazza d'armi del Castello di Gallipoli, dove si terrà la tradizionale esibizione alla 'Corte di Re Carnevale'. Danza, teatro e musica faranno da cornice all'ultimo atto di questa edizione, con il 'Corteo Reale' che, al suono dei dodici rintocchi del 'Campanone', darà appuntamento alla prossima edizione. La serata si concluderà con la tradizionale uscita de 'Lu Titoru', la maschera simbolo della città, che farà la sua ultima apparizione in piazzetta Santa Teresa.



