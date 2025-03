Capozza (AeP), 'non c'è overtourism nel rispetto del territorio'

"Perché parlare di overtourism quando il turista non consuma il suolo né violenta il territorio, ma lo nutre e lo valorizza, portando benessere all'economia interna? E le keybox? Sono strumenti semplici e funzionali all'accoglienza, non bisogna trasformarli in problema". Così Cinzia Capozza, presidente dell'Associazione Extralberghiera Puglia (AeP) e vicepresidente della Federazione Fare, che riunisce le associazioni italiane della ricettività extralberghiera, intervenendo al panel "AeP per il turismo del bon vivre" al Btm Business Tourism Management, la tre giorni alla Fiera del Levante di Bari che ogni anno riunisce operatori, amministrazioni, imprese ed enti pubblici e privati.

"Sul turismo si dicono tante cose, si usano paroloni, si sbaglia la grammatica dei termini che lo descrivono e si gioca astutamente sulla traduzione", ha aggiunto Capozza. Che ha poi proposto il modello di turismo del 'bon vivre', basato su "competenze, valori e identità che fanno la differenza nella qualità dell'accoglienza, creando un'esperienza autentica e sostenibile e andando oltre la semplice ospitalità". E per farlo, "invitiamo tutti ad aggregarsi alle nostre associazioni locali, a fare rete, a unirsi per crescere insieme".

Sul punto è intervenuto anche Elia Rosciano, presidente della Federazione Fare: "Non c'è dubbio che ormai l'extralberghiero sia da anni la più forte componente della ricettività. Una ricettività bella, cordiale, vivace, amica dell'ambiente e, essendo praticata dai cittadini e non da chi cerca solo il profitto, vicina alle comunità delle città, dei borghi e dei paesi in ogni parte d'Italia". Come federazione, ha aggiunto Rosciano, "da anni lavoriamo per sostenere le associazioni di settore, sia in sede istituzionale sia attraverso la comunicazione, per garantire una narrazione corretta di questo fenomeno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA