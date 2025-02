Un chilo di droga camuffato da caramelle gommose, due arresti

Un 39enne e un 30enne di Taranto, che avevano suddiviso e nascosto in venti confezioni di caramelle gommose un chilo di hashish destinato allo spaccio, sono stati arrestati dai carabinieri di Massafra a conclusione di un controllo sulla statale 7. I militari hanno intimato l'alt all'auto con a bordo i due uomini, che hanno subito iniziato a mostrare segni di nervosismo. A quel punto è scattata la perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire la droga all'interno di una borsa.

La sostanza sequestrata è al vaglio degli specialisti del laboratorio analisi del comando provinciale carabinieri di Taranto per le analisi tecniche di competenza. Le indagini proseguono per accertare i canali di approvvigionamento.



