Risorse idriche: Coldiretti Molise,sì a confronto con Puglia

Sulla questione relativa alle risorse idriche, Coldiretti Molise proporrà a Coldiretti Puglia "una comune proposta organica che superi i limiti regionali, dando risposte a imprenditori e cittadini". E' quanto anticipa in una nota stampa l'organizzazione degli agricoltori, ritenendo che "in un contesto come il nostro, la crescita economica non possa essere limitata da confini fisici o da ideologie, ma si debba fondare sempre più nell'interconnessione tra i territori".

E' possibile, dunque, "avviare un confronto pragmatico sulle risorse idriche di cui siamo 'custodi' - aggiunge - mettendo in evidenza tutte le situazioni che non vanno e che debbono essere corrette. Non ci possono essere vincitori o vinti su questa partita, occorre far vincere il buonsenso e garantire l'accesso all'acqua ai molisani e a quanti siano disposti a stringere rapporti equi, all'interno di regole condivise. L'errore più grande sarebbe quello di non affrontare la questione nei tempi e nei modi giusti, perdendo l'occasione di poter gestire la vicenda da protagonisti nelle sedi opportune. Bisogna poter garantire alla Regione risorse finanziarie per la gestione delle infrastrutture idriche presenti in Molise, dalla captazione delle acque alla distribuzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA