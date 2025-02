Nell'aeroporto di Bari reimpiantati 36 ulivi monumentali

Sono stati reimpiantati stamattina, sulla collinetta del parco pubblico dell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari, i primi ulivi monumentali che si trovavano sulle aree dei lavori per il Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari Centrale - Bari Torre a Mare). Le piante sono in totale 36 e verranno progressivamente trasferite nello scalo grazie alla convenzione siglata da Aeroporti di Puglia e Rfi. L'accordo, spiega Aeroporti di Puglia in una nota, garantisce la conservazione e la ricollocazione degli alberi monumentali. I primi reimpianti sono avvenuti alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Bari, Vito Leccese, e del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

"L'arrivo degli alberi - ha detto Vasile - rappresenta un segnale forte del continuo impegno di AdP per l'ambiente e riteniamo che non siano solo elementi di arredo urbano, ma veri e propri custodi della storia e della biodiversità del nostro territorio". "Accoglierli - ha aggiunto - significa contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio naturale e offrire ai passeggeri un ambiente più sano e più accogliente. Con questi alberi monumentali l'aeroporto non è solo un punto di transito, ma diventa simbolo di un futuro più verde e responsabile".

"L'iniziativa - ha evidenziato Leccese - dimostra l'impegno condiviso, la collaborazione istituzionale e il supporto di tante aziende, per raggiungere un obiettivo comune: implementare il più possibile il verde e la presenza di alberi in città.

Questo è un esempio concreto di come il progresso delle infrastrutture possa andare di pari passo con la salvaguardia dell'ambiente".

L'area individuata consentirà il reimpianto e la cura degli esemplari per circa tre anni, tempo necessario al loro attecchimento. AdP si impegna inoltre a garantire la manutenzione, la sorveglianza e la custodia delle aree, in linea con le disposizioni della Regione Puglia sulle 'Linee guida per l'espianto e reimpianto degli ulivi monumentali'.



