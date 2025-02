Minaccia sindaca dopo ordine abbattimento cinghiali, arrestato

Un uomo di 46 anni originario di Canosa di Puglia ma residente a Minervino Murge, nel nord Barese, è stato arrestato per detenzione illegale di armi e minaccia a pubblico ufficiale per aver insultato e minacciato tramite social, la sindaca di Minervino, Lalla Mancini, il comandante della polizia locale e un dirigente dell'ambito territoriale caccia di Bari, responsabili a suo dire di aver soppresso i suoi cinghiali.

Secondo quanto accertato, gli animali sarebbero stati abbattuti in seguito a un provvedimento della prima cittadina perché lasciati liberi di circolare "con grave pericolo per i cittadini e gli automobilisti", spiegano in una nota i carabinieri. Il 46enne, hanno ricostruito i militari coordinati dalla Procura di Trani, avrebbe inveito con "frasi gravemente minacciose e intimidatorie nei confronti di chi doveva occuparsi dell'abbattimento dei cinghiali" e avrebbe pubblicato sui social post ingiuriosi e minatori accompagnati con le foto delle carcasse degli animali.

Inoltre l'uomo sarebbe coinvolto nell'attentato incendiario ai danni del comandante della polizia locale a cui lo scorso 30 settembre è stata data alle fiamme l'auto. Il 46enne, trovato in possesso di un fucile illegalmente detenuto, è in carcere a Trani.



