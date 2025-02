'In Foco', una mostra con i volti di donne contro gli stereotipi

I volti di 12 donne pugliesi che svolgono lavori o ricoprono ruoli che nell'immaginario comune non sono associati al genere femminile saranno protagonisti di una mostra che sarà presentata nel piccolo comune di Stornarella, in provincia di Foggia, giovedì 6 marzo, nell'ambito dei progetti culturali che consentono la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi.

Nella mostra, denominata 'In Foco', ci sono le foto della direttrice d'orchestra Gianna Fratta, della barbiera Luana delle Noci, delle autiste dei bus urbani di Foggia Barbara Savino e Mariagrazia Ramieri, della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. E, ancora, della chef Lucia Rossella Quitadamo, della pittrice Alla Stade, dell'allenatrice della Libertas Russo Foggia Angela Scolamieri, della sommelier Amalia Zolla, della videomaker Valentina Festa, della responsabile della chirurgia pediatrica Maria Nobili, della direttrice di Banca Etica Bari Teresa Pertosa.

"La mostra - dicono gli organizzatori - è nata con l'idea di mostrare, soprattutto alle fasce più giovani della popolazione, quanto il genere non sia influente sul tipo di professione che ogni persona desideri svolgere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA