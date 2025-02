Fim Cisl Puglia, 'per metalmeccanica serve inversione tendenza'

"In Puglia per il settore metalmeccanico il momento è molto, molto difficile. Ogni giorno siamo in Regione, al ministero del Made in Italy. Per risolvere le crisi non servono solo i tavoli ma serve una inversione di tendenza". Lo ha detto Michele Tamburano, segretario generale Fim Cisl Puglia, nel corso del 12/o congresso del sindacato ospitato ad Alberobello in provincia di Bari.

"Sicuramente quella del contratto è la nostra priorità", ha aggiunto ricordando che "Federmeccanica ha una chiusura assoluta e il problema è che non c'è assolutamente confronto". Per il sindacalista, che rappresenta oltre tredicimila iscritti, non è stato corretto, da parte di Federmeccanica a Assistal "rispondere con un'altra piattaforma a quella presentata dalle organizzazioni sindacali dopo averla fatta votare dai lavoratori" sul rinnovo del contratto che "risulta vuota e ostacola il dialogo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA